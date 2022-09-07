大陸海關總署7日發布8月外貿進出口統計，如按美元計價的話，前8月外貿總值則為4.19兆美元、年增率9.5％。其中前8月出口總值2.38兆美元、年增13.5％，較上月14.6％出現小幅下滑。值得注意的是，從數據看到大陸前8月對台的貿易逆差已突破千億美元大關，來到1047.4億美元，顯示兩岸貿易依存度仍舊居高。

從其他主要貿易國家來看，大陸前8月最大貿易夥伴仍為東協國家，進出口外貿總額達到6275.7億美元、年增率13.3％；對歐盟5752.2億美元、年增率8.8％。至於中美貿易則為5149.5億美元、年增率9.5％，並對美保持2793.4億美元的順差。

至於用人民幣來看，大陸外貿前8月為27.3兆元（人民幣，下同），比去年同期增長10.1％，較上月年增10.4％微幅走低。如單看8月表現，大陸外貿總值3.71兆元、年增8.6％。其中出口2.12兆元成長11.8％，較上月23.9％出現明顯下滑；進口1.59兆元、年增4.6％。