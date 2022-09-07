沙烏地阿拉伯國家今年稍早因動畫「巴斯光年」涉同性戀關係予以禁播後，今天再對Netflix發出警告，要求下架對「伊斯蘭和社會價值觀具有冒犯性的內容」，否則將祭法律手段。

路透社報導，沙烏地阿拉伯媒體監管機構今天表示，波灣阿拉伯國家要求美國串流影音龍頭Netflix，下架該區域平台上對「伊斯蘭和社會價值觀具有冒犯性的內容」，但並未具體說明是哪些內容，僅提到包括針對兒童的內容。

沙烏地國營電視台「新聞頻道」（Al-Ekhbariya）在節目中討論這個議題時，播放了一段經模糊處理的動畫片段，影片似是兩名女孩擁抱的畫面。

位於沙國首都利雅德（Riyadh）的視聽媒體總務委員會（General Commission for Audiovisual Media）在聲明中表示，這些內容已經違反由波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）共同訂定的媒體規範，如果Netflix持續播出這些內容，他們將「採取必要的法律措施」。聲明並未提供進一步說明。

波斯灣合作理事會成員國包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、阿曼王國、卡達和科威特。

面對路透社記者詢問，Netflix並未立即做出回應。

阿拉伯聯合大公國今天也針對Netflix的內容發表措辭類似的聲明，強調未來會持續關注這個平台播放的內容，並評估Netflix在阿拉伯聯合大公國廣播控制上的承諾。

許多以穆斯林為主的國家視同性戀關係為犯罪行為，出現這類關係的電影過去已被這些國家的監管單位禁播。其他帶有褻瀆或非法使用藥物的影片有時則會遭到審查。

今年稍早，阿拉伯聯合大公國和其他穆斯林國家就曾禁止迪士尼/皮克斯（Walt Disney-Pixar）出品的「巴斯光年」（Lightyear）在電影院上映，原因是片中角色涉及同性戀關係。