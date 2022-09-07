根據衛福部統計，近十年來登記在冊的無家者人數為3000多人，近2年來因疫情的影響，服務單位發現，流浪人數更出現明顯上升的趨勢，如自 2021 年 6 月起，台北車站附近的露宿人數便增加3成之多，芒草心慈善協會發起「扶持無家者自立計畫」，希望透過群眾集資成立「友善宿舍」、「心手村培力中心」等項目，讓無家者擁有自立租屋及習得專業技能的機會，同時也能提供更完整的人際關係鏈結。

多數民眾對於無家者存在刻板印象，認為無家者流浪街頭原因皆出自不夠努力或是擁有不良嗜好，導致無家者在尋找住所及求職上遭遇諸多困難。據芒草心調查，有高達 7 成以上的無家者，都有一份甚至以上的工作，但因年紀、生理、社會歧視等因素，大多只能從事月薪5000至1萬元的臨時工，綿薄的收入使「租房」成為遙遙無期的夢想，房東擔心無家者無法負擔房租，或為規避賦稅而不願提供無家者設立戶籍，使無家者無法申請低收入租屋補助，都使無家者在租屋上更加艱難。

芒草心也發現，還有許多無家者即便覓得租屋棲身之處，仍會因「缺乏情感連結」選擇返回街頭，原因就在於當隻身一人回到孤伶伶的住所，反倒不如過去在街頭時時有同儕的陪伴，能夠即時獲得關懷與社交需求，強烈的孤獨感使無家者不願待在租屋空間，寧願在外遊蕩到深夜才返家，更有無家者在找到租屋後不久，希望放棄補助及租屋，返回收容中心或街上居住，僅求重拾過往的人際網路。

因此，芒草心慈善協會於 2020 年提出「友善宿舍」計畫，便是希望藉由芒草心擔任「中間人」的角色，由芒草心聯繫包租代管業主與屋主租賃房屋，並由社工進行管理及安排無家者共居，不僅能增添房東信心，更能透過社工的協助及共居於友善宿舍中的無家者互相陪伴，建立感情鏈結，不再重回孤單流浪的生活，讓友善宿舍成為無家者重返社會的堅實港灣。

「扶持無家者自立計畫」共有四階段集資目標，第一階段目標便是擴大「友善宿舍」規模，接著希望陸續開辦培養無家者專業技能的「心手村培力中心」、維運提供無家者盥洗的「香香澡堂」及芒草心「日常運營經費」等共四階段任務，希望透過計畫協助百位以上的無家者擁有再次自立的機會。