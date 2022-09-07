「韌性」成為疫後生存關鍵字，尤其數位化對中小企業而言，所需要的技術和知識、財務門檻相當高，Google表示不需要花大錢，並推出數位工具和各項計畫，協助中小企業轉型升級在數位經濟中發展茁壯，並建構中小企業數位韌性，幫助商家作好準備，面對疫情、通膨等大環境變遷帶來的挑戰。

McKinsey Global Institute 調查顯示，高度運用網路的中小企業，成長速度比其他中小企業快2倍、出口銷售額大2倍，同時也提供 2倍的工作機會，生產力也更有效率。Oxford Economics指出，在亞洲，擁有自家網站的中小企業，比起沒有網站的企業，多出將近四倍的外銷出口機會。中小企業如善用網路，以及 Google 提供的線上資源和工具，加上架設自有品牌的網站，有助強化中小企業在數位時代的經營韌性。

入門為建構「商家檔案」，中小企業的店面或服務範圍出現在Google搜尋和Google 地圖，有機會把找到商家的使用者變成新顧客。在台灣有超過七成的人，過去一個月中使用過Google地圖服務。

Google在2021年啟動孵創計畫，與國家發展委員會、 AppWorks之初創投及台大創創中心為台灣新創產業挹注資源。兩個月內吸引80多家新創公司加入，也號召了30多位來自世界各地的新創導師、提供 190 個小時的輔導時間，成功孵化其中的29家新創公司。2022 年的計畫也在近期開放報名。

Google 台灣數位趨勢峰會首度於今年8月舉辦，探討企業發展模式和數位行銷成功的要訣。Grow with Google 成長計劃，像是運用Google Analytics 進行數據分析網頁瀏覽的數據、YouTube 創作、機器學習探索與應用，提升競爭力。從2015年到現在，Grow with Google已經培訓了亞太區850萬名中小企業的員工。Google Ads Academy則協助掌握Google Ads技能，提升數位行銷專業知識，至今台灣已有1234人參加。

Google另提供市場洞察服務，幫助中小企業拓展海內外業務。美妝婕洛妮絲目前沒有實體通路，經營自家品牌電商官網，透過 Google 提供的跨境商機洞察，發現官網海外消費者用Google搜尋並且下單購買的業績佔所有因搜尋帶來業績的12％，因此決定跨足海外市場，現已行銷到海外16個國家，目前海外營收占比達 20％。

台灣女鞋品牌D＋AF.為數位原生企業，消費者透過Google商家檔案前往門市的轉換提升44％，透過運用Google協助規劃的全通路式投放廣告策略，新客下載app增加80％。