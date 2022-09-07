今年中秋節有3天連假，有人會表示3天都有 人揪烤肉，由於一餐就會攝取到 1,500 至 2,000 大卡的高熱量，3天下來攝取的熱量就大爆表，營養師表示，烤肉多選用高脂食材，而高脂食材的動物油脂滴到高溫炭火上溶解會產生香味，但這些香味含有一項有毒物質名為「多環芳香碳氫化合物」，吸入體內會增加罹癌風險。

●減少油脂滴落火源產生油煙香味 降低致癌物質形成

奇美醫學中心營養科營養師曾郁芳指出，烤肉大都選用高脂食材，如：五花肉、牛小排、香腸及培根等，這些高脂食材的動物油脂滴到高溫炭火上溶解，就會產出令人食指大動的香味，但須注意的是，這些香味含有一項有毒物質名為「多環芳香碳氫化合物」 ，吸入體內恐會增加罹癌風險，不僅如此，這些有害氣體也有可能會沾黏在食物上，不知不覺被吃下肚。

她並表示，另有一項有害物質名為「丙烯醯胺」，是食物烤焦會發現的致癌物質，雖然是否會對人體引發癌症尚無定論，但還要避免攝取，以降低潛在的致癌風險；因此，建議烤肉器具使用烤盤來代替烤網，或使用鋁箔紙隔絕食物與炭火，也可以使用卡式爐代替木炭。

●肉品替換很重要 要選低脂、低鈉、低熱量

食材的選擇也是烤肉的重要一環，曾郁芳分享，首先蛋白質的部分，可挑選低脂肉類食材，以里肌肉、雞腿肉及海鮮類取代五花肉或梅花肉，1 份高脂肉類（3 指寬大小）熱量約120大卡，1份低脂肉類熱量約55大卡，同樣的1份肉類卻相差65大卡，如此可減少過多油脂攝取，相對也就減少熱量的攝取。

●提高蔬菜類攝取量 賦予肉串新風味

曾郁芳指出，國人每日飲食指南建議蔬菜類攝取應達3份（半碗煮熟蔬菜即為 1份），建議在肉串上加入菇類、彩椒或青蔥，文蛤可搭配絲瓜和金針菇包在鋁箔紙中悶烤，肉片也可包青蔥、金針菇或杏鮑菇，烤肉片也可包上生菜，但要注意，生菜應清洗乾淨並放冰塊低溫保存，避免細菌滋生。

文章來源：本文由《常春月刊》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章