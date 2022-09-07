受到強勢美元的衝擊，亞洲匯率都出現重貶，造成亞洲主要股市，如台、港、日、韓股等同步大跌，而台股今（7）日多維持大跌逾200點，指數最低來到14,400點「國安基金防線」前暫時止住。

國際美元強勢，美元指數突破110大關，造成各國匯率貶值壓力，台股也難逃重貶壓力，外資今年來累計匯出逾5,000億元新高，台股今天在亞洲幾乎全盤皆墨下大跌，一早最低觸及14,410點、大跌267點。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股於7月12日摜破萬四，來到13,928點波段新低，財政部隨即宣布國安基金進場，7月13日指數彈至最高點14,403點，因此，14,400點整數關卡，可視為國安基金防線，政策護盤心切，若指數急跌至此，建議可逢低加碼。

台股今天仍以台積電為最大殺盤戰場，到11點過後，台股跌逾230點，台積電約來到474元大跌15元，拖累指數約110點，其次為鴻海、北極星藥業-KY、國泰金、台塑化、聯發科、和泰車及富邦金等，都各拖累指數3點～6點以上。