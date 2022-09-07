無黨籍台北市長參選人黃珊珊今上午前往士東市場掃街拜票，行前受訪。（陳薏云攝）

九合一大選將於11月26日登場，無黨籍台北市議員林穎孟昨在議會要求台北市長柯文哲簽署承諾書，遭柯文哲批「我管你去死的」，黃珊珊今受訪表示，議員應多問一些市政有關的議題，任何首長也沒有義務來回答意識形態問題，但市長的言行自己要承擔。另台北市民政局長藍世聰公然表態支持陳時中，黃珊珊則表示，選舉期間選邊站很正常。

黃珊珊今上午至士東市場掃街拜票，行前被問及昨日柯文哲遭議員逼簽不投降承諾書，於議會爆粗口，黃珊珊表示，議員質詢時間非常寶貴，應多問市政有關的議題，且在議場上，任何首長也沒有義務來回答意識形態的問題，不過市長的言行自己要承擔。

黃表示，自己以前質詢時從來不會用個人意識形態去逼問人家或要求別人簽署什麼東西，我覺得這是質詢態度的問題。

另針對藍世聰昨於議場表態挺民進黨籍候選人陳時中，黃珊珊表示，藍世聰局長於公於私都是非常好的戰友，以前是議員同事，在市府這兩年多也是並肩作戰，然後每一個人在選舉時都有為難，而且是有政黨，所以為什麼我們要超越政黨？

黃珊珊表示，希望大家不要再有被政黨意識綁架的可能性，隨後緩頰，選舉期間選邊站，這也是很正常的，也不會去為難自己的朋友，開心選舉、快樂投票比較重要。