新加坡已選擇，並獲得美國許可採購F-35B，但正考慮買另一款F-35戰機。

據《防務新聞》（Defense News）6日報導，領導F-35戰機評估專案的新加坡空軍下一代戰鬥機方案辦事處處長張建偉少校在澳洲參加「漆黑」（Pitch Black）多國空戰演習之際透露，該國可能從供空軍使用的F-35A，還有供海軍使用的F-35C中再選一款。

不過，他並未提供可能評估多久的時間表，只說當新加坡「準備好時，會做出進一步決定」。新加坡已選擇F-35B汰換60架F-16C/D機隊，雖然這些F-16戰機正接受升級，但仍預定從2030年代初開始退役。

一般預料，新加坡會按照慣例，分批訂購更多戰機。張建偉說，對新加坡空軍來說，「漆黑」是了解F-35和其他資產偕同執行任務能力，還有它身為戰力加乘因子的寶貴良機。

F-35是首度參加「漆黑」聯合軍演，除了主辦國澳洲出動F-35A外，美國海軍陸戰隊也動員了F-35B。事實上，駐日的美國海軍陸戰第12航空大隊（Marine Aircraft Group 12）作戰官貝曼（Richard Behrmann）說，早在演習前幾個月，他們就和新加坡空軍展開了「很棒的對話」。

不僅F-35聯合專案辦公室（F-35 Joint Program Office）參與規劃，新加坡也派團隊前往美國海軍陸戰隊F-35B分隊在澳洲皇家空軍丁達爾空軍基地（RAAF Base Tindal）的駐點，以觀察執行任務狀況，和維修人員互動，並廣泛討論作業方式。此外，張建偉指出，新加坡2020年簽署了F-35軍售發價書，取得更多操作國才能享有的專案資訊。