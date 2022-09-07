台南地檢署今天偵結起訴殺害2名員警凃明誠、曹瑞傑的凶嫌林信吾，曹瑞傑叔叔今天中午透過台南市議員林燕祝重申「希望法官能判凶嫌死刑，並盡快槍決」的心聲。

曹瑞傑叔叔今天透過林燕祝簡短表示，兩家人在經歷痛失家人的痛苦，達成共識就是希望凶嫌被判死刑，如今檢察官偵結起訴，也希望法官能判凶嫌死刑，而且要盡快執行槍決。

民權派出所長郭若萱說，凶嫌被起訴是否判死刑又是否執行，「尊重司法」，但即使判死，也無法挽回2條寶貴生命，而且也也太便宜凶嫌。她說，凶嫌經歷起訴、法院判決勢必會讓相關人等面臨被追問，這不只對凃明誠、曹瑞傑的家人很殘忍，對同仁也是。

曹瑞傑叔叔之前受訪曾公開表示，即使執行死刑也無法付撫慰家人的哀慟，但台灣是法治國家且也還沒廢死，希望政府可以聽到家屬心聲，如果法院判定要處死刑也不要拖，盡快給家屬一個完整結果，「拖不是好事，等於家屬一直在傷痛。」他也說，執行死刑後，家屬會快樂嗎？並不是，但希望讓下一個想要傷害他人加害者有所警惕，不要認為傷害別人卻有機會逃脫刑責。