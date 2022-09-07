美國經濟數據令市場更加相信聯準會將繼續以激進的手段收緊貨幣政策，周三亞洲交易時段，美元兌日圓再創24年新高，兌澳元和紐西蘭元亦創下高點。

供應管理協會（ISM）公布美國8月非製造業指數為56.9，高於7月的56.7與市場預期的55.1，並創下4個月新高，強化美國經濟並未陷入衰退的觀點，亦給了聯準會在9月會議第三度升息75個基點的空間。

金融市場目前認為聯準會再度升息3碼的可能性約為73%，而升息50個基點的可能性為23%。

周三亞洲盤中，美元指數微升0.08%，報110.43，仍接近隔夜觸及的20年高點110.57。

美元漲0.34%，報143.28日圓，盤中一度觸及143.57日圓。由於美國服務業數據意外強勁，隔夜美元大漲，日圓一度貶破143兌一美元，尾盤大跌1.53%，報142.80兌一美元。

日圓對美國長期利率波動極為敏感，隔夜美國10年期指標公債殖利率一度急升16.2個基點，最高觸及3.353%，尾盤報3.336%，創下6月16日以來最高。在東京交易時段，美國10年期公債殖利率進一步升至3.365%，刷新6月16日以來新高。

日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）周二曾表示，近期市場波動很大，當局將密切緊盯日圓走勢。惟岡三證券分析師Rikiya Takebe表示，這些說法缺乏新意。

另有分析師表示，日本財長並未重申其7月使用的強硬措辭，意味著當局不會馬上進場干預。當日圓在7月貶破139兌一美元時，鈴木表示他對此深感擔憂。

歐元繼隔夜最低跌至0.9864美元後，目前跌0.2%，報0.9888美元，持續在周二觸及的兩年低點附近徘徊，遠低於1：1平價關卡。雖然歐洲央行可能在周四升息75個基點，但市場似乎更加關注俄羅斯決定無限期關閉北溪一號（Nord Stream 1）天然氣輸送管道對歐洲造成的衝擊。歐盟成員國部長準備在本周五開會，討論打擊工業、讓一般家庭備感壓力的能源危機，可能提出的措施包括給天然氣價格設定上限，以及向能源業提供緊急信貸額度。

英鎊跌0.3%，報1.1483美元，逼近本周創下2020年3月以來新低的1.1444美元，儘管新首相特拉斯（Lizz Truss）宣布，為了提振亦陷入能源危機的英國經濟，新政府將推出大規模的支持計畫。

此外，澳元跌0.23%，報0.67165美元，稍早一度跌至0.67105美元，創下7月14日以來新低，幾乎沒有從周二預料之中的升息獲得支撐。

紐西蘭元跌0.43%，報0.6015美元，創下2020年5月來新低。

周三盤中，比特幣約報18,822美元，稍早前一度跌至18,666美元，創下6月30日來新低。該全球最大加密貨幣周二下跌逾5%。