藝人楊丞琳參加大陸節目提到小時候家貧吃不起海鮮，並跟吃海鮮在台灣很奢侈的事，不料內政部竟以此為哏宣傳反詐騙，引發風波。對此，中廣董事長趙少康痛批，政府機關不思正途，卻跟著綠營瞎起鬨去批鬥、酸自己的國民，自甘墮落成為民進黨附庸，「這種拿國家機器霸凌藝人挽救陳時中選情的下流招數，大概也只有民進黨想得出來了」。

趙少康在臉書撰寫「笑死！徐國勇治安搞不定只會酸藝人」一文。他指出，楊丞琳說「小時候經濟條件不好，當時在台灣吃海鮮是奢侈的」，被綠營拿來政治操作，想洗掉民進黨台北市長候選人陳時中免治馬桶的新聞。他認為，民眾有不同意見可以討論，但內政部竟拿來當成反詐騙宣傳酸藝人，影射楊丞琳也是詐騙，很有意思嗎？對於楊丞琳談她的生活經驗及幼時記憶，竟成綠營眼中政治操作的利器，趙痛批，民進黨除了會選舉，「從沒幹過一件正事」。

趙少康諷刺表示，還記得蔡英文說「我當總統的一天，沒人需要為他的認同而道歉」，並要求全體黨公職人員應該「謙卑，謙卑，再謙卑」，看來就是個話術，把人民當傻子騙，民進黨參選人群起圍攻楊丞琳，當成是認知作戰，自己執政不力，最後又回頭搞這種廉價低俗的仇恨動員。

趙少康直言，綠營一直網路霸凌楊丞琳真的很可惡，就因為她說了自己是「廣東人」，講自己的祖籍來自哪裡有錯嗎？為什麼要否定？「難道我們能忘卻自己祖先及父執輩的根源，這數典忘祖的行為，難道就是蔡英文說得謙卑？」楊丞琳也說她在台北長大，但就因為她說了廣東二字，惹得一部分人不快，才開始挑她小時候家裡窮吃不起海鮮的語病，斷章取義搞網路霸凌，「這不是鬥爭，什麼才是鬥爭」？

「藝人就是與人為善，讓觀眾開心」。趙少康表示，外國人到台灣開演唱會唱個兩句不地道的國語歌、說聲大家好，觀眾都很開心，「蔡英文還不是四處演講，到哪都說這是她第二個故鄉」。趙說兩岸市場規模不同，藝人去對岸發展所言所行無須刻意放大，但政府機關不思正途，跟著綠營瞎起鬨去批鬥、酸自己的國民，自甘墮落成為民進黨附庸，「這種拿國家機器霸凌藝人挽救陳時中選情的下流招數，大概也只有民進黨想得出來了」。