中國海關總署7日上午公布大陸8月份外貿數據，按美元計價，8月份大陸出口年增長7.1％，較7月份出口年增18％明顯放緩，也遠遜於外界預期的13％。8月份大陸貿易順差為793.9億美元，也較7月份的1,012.6億美元下滑。

在強勁出口帶動下，大陸7月份貿易順差擴大至1,012.6億美元，為1987年有數據以來最高峰。7月以美元計出口激增18％，也優於經濟學家原先估算的 14.1％。

綜合陸媒7日報導，以美元計價，大陸8月份出口及進口增速均遜預期，進出口總值為5,504.5億美元，年增4.1％。其中，出口增長7.1％，遠低於預期增長13％；進口增長0.3％，亦低於預期增長1.1％；貿易順差793.9億元，年增34.1％。

2022年前8個月，以美元計價，大陸外貿進出口年增長9.5％。其中，出口增長13.5％，進口增長4.6％；貿易順差5,605.2億元，年增56.7％。

今年前8個月，大陸對東協、歐盟、美國、韓國進出口年增分別為14％、9.5％、10.1％和7.8％。東協繼續為中國第一大交易夥伴，占大陸外貿總值的15％。期內，大陸對「一帶一路」沿線國家進出口年增20.2％。

從商品來看，以人民幣計價，今年前8個月，大陸出口機電產品8.75兆元，年增長9.8％，占出口總值的56.5％。其中，自動資料處理設備及其零部件1.05兆元，年增3.5％；手機5,553.9億元，年增4.2％；汽車2,168億元，增長更達57.6％。

同期，大陸進口機電產品4.56兆元，年減3.9％。其中，積體電路1.81兆元，年增3.1％；汽車（包括底盤）2,405.6億元，增長0.7％。

此外，前8個月大陸進口鐵礦砂7.23億噸，年減3.1％。進口原油3.3億噸，減少4.7％。進口煤1.68億噸，年減14.9％。進口天然氣7,104.5萬噸，減少10.2％。進口大豆6,132.9萬噸，年減8.6％。