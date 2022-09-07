今年國慶主視覺出爐，「中華民國」元素再遭消失，甚至強調「Taiwan National Day」。國民黨發言人柳采葳今批評，民進黨政府做法是以「英文台獨」偷渡理念，企圖消滅「中華民國」，難道10月10日國慶日是「台灣國」國慶？

柳采葳表示，民進黨執政以來，國慶日主視覺設計皆毫無國旗色彩、國號元素識別圖案，刻意在國慶主視覺上呈現「Taiwan」，意圖偷渡民進黨「台獨」神主牌，扭曲我國國家定位，傷害國人國家意識，更誤導國際視聽「中華民國」消失。

每年國慶去中爭議，民進黨政府均解釋，中華民國元素會出現在邀請卡、識別證、布旗等設計。柳采葳質疑國家的國號、國旗不呈現在國慶主視覺，反藏匿在周邊設計，讓「中華民國」淪為配角，民進黨抹煞國家記憶的意圖昭然若揭。

柳采葳質疑，若民進黨始終不願放棄台獨的神主牌，為何不敢大聲說出來？為何不敢明確表態推動台獨的理念？

柳采葳表示，不論執政的黨派為何？「中華民國」就是我們國家，更是維持現狀的主流民意，呼籲民進黨政府不要為了政黨之私，棄國家主權意識於不顧；慶祝國慶之際象徵我國主權精神的「中華民國」國號、國旗的精神，才符國人期待。