位在新北市淡水區的公司田溪素有「淡水母親之河」之稱，主河段長約12公里，沿線有豐富的自然生態與人文景觀特色，下游左右岸有完整的人行步道系統，新北市政府水利局長期投入人力，進行河川環境維護及文化歷史的探究，近年更積極打造水文化品牌河川；水利局表示，透過公司田溪水文化品牌推動，盤點出流域內的特色文化與自然資產，期望成為地方創生的重要基礎。

水利局表示，沿著公司田溪河岸步道往下游方向，除了欣賞都會藍帶的河川景致，沿途還有許多流域水文化亮點，像是新北市定古蹟「公司田溪橋遺蹟」，在清代道光時期的先民為了通行淡水、三芝及北海岸地區，集資建造「公司田橋」來橫渡公司田溪，如今這座清代古橋僅存橋墩基座、橋板遺跡及碑記展示於重建後的景觀橋上。

繼續往下游走，在左岸堤坡上會看見一顆具有平整切割面與鋸齒痕的大石頭，它是清代「公司田橋」的石板的來源，因此被稱為「石頭母」，在不遠處的右岸，可以看到另一顆奇形怪狀的岩石，它是大屯火山活動後所產生的集塊岩，因為長得像蟾蜍就被稱為「蟾蜍石」，據說蟾蜍石原本有2顆，1顆大、1顆小被人們稱作母子蟾蜍石，但小顆的子蟾蜍石在颱風時被洪水沖走了，現在只留下母蟾蜍石形單影隻。

接著會到淡海新市鎮碩果僅存的清代漢人民居「歷史建築公司田溪程氏古厝」，這裡是淡水古蹟博物館群之一，由新北市淡水休閒農業協會的在地夥伴進駐經營，將藝文體驗、鄉土教學及旅遊行程等帶入這座古樸的三合院空間中，讓程氏古厝成為新北市生活美學與文化創意的藝術基地。

沿著公司田溪左岸步道直至出海口就是沙崙海灘，這裡曾是清法戰爭古戰場，這片海灘是北海岸少見的沙岸地形，有機會還能看到附近馬場的馬兒漫步在沙灘上；另外提醒大家沙崙海灘沿岸海域為公告禁止水域遊憩活動區域，所以只能在沙灘高潮線以上漫步休憩，嚴禁戲水並請注意自身安全。

水利局表示，經過一年多的耕耘，透過公司田溪水文化品牌推動，盤點出流域內的特色文化與自然資產，期望成為地方創生的重要基礎，實現與水共容、與城市共榮的大河城市願景，歡迎市民利用假日餘暇前來一睹風采。