加拿大西部偏遠原住民社區因發生致命持刀砍人案人心惶惶，嫌疑人據信藏匿當地，大批員警進駐搜捕之際，政府當局今天下令，要求民眾不要外出。

法新社報導，發生在詹姆士史密斯克里民族（James Smith Cree Nation）原民社區和韋爾登鎮（Weldon）的攻擊案，造成10死18傷。

員警在廣闊的草原地區大規模搜捕犯案的兩兄弟，重點一度集中在案發現場以南300公里的薩克其萬省（Saskatchewan）首府勒吉納（Regina）。

但今天警方發布緊急通報，稱調查人員「接獲可能目擊」30歲嫌疑人邁爾斯．桑德森（Myles Sanderson）線報，於是調查重心又重回這個原民社區。

警方開著裝甲車進入社區，呼籲民眾「立刻就地躲避」，並出動警用直升機盤旋上空。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）助理專員布萊克莫爾（Rhonda Blackmore）昨晚宣布，已在詹姆士史密斯克里民族1棟民宅附近的茂密草叢中，發現第2名嫌疑人、31歲的達米恩．桑德森（Damien Sanderson）屍體。

布萊克莫爾說，達米恩可能是被弟弟邁爾斯殺害，而邁爾斯可能也受了傷，想找醫師治療。

詹姆士史密斯克里民族社區和韋爾登鎮居民對記者說話時，語帶難過和恐懼。家住韋爾登鎮的前奧運選手沃克斯（Ruby Works）告訴法新社：「真讓人震驚，我們的生活整個變調了。」

沃克斯形容鎮上有種讓人毛骨悚然的緊張，「鎮上太安靜了…大家都不敢出門，平常會看到小孩在外面玩，但現在都看不到」。

沃克斯說，民眾貼著「玻璃看窗外，擔心他可能回來，再幹一次」。

「他們逮到他之前，我不會睡覺。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110907