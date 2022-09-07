住宿及餐飲業近年來因疫情及國際政經動盪而幾度受創，但2022年已見明顯復甦跡象。據財政部統計，上半年全國住宿及餐飲業家數17.37萬家，較疫情前的2019年同期增加12.9％、並創統計以來新高。而營收3775億元，亦較2019年同期成長5％。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，隨著疫苗施打普及率增加，民眾恐懼感逐漸降低，促進各商圈人潮回流。另一方面，店租水平在歷經前幾波疫情干擾後有所下降，開店成本降低，亦有助於店家在復甦之際開拓市場。

觀察上半年全台各區域住宿及餐飲業家數，與疫情前的2019年同期相比，由離島幅囊括前2名，澎湖縣1785家、成長達33.1％，金門縣1151家、成長達23.6％。六都中有三都入榜，桃園市1萬3465家、成長17.1％，新北市及台中市均達2萬家，分別成長15.8％、15％。

郎美囡分析，商家及投資人看好內需市場而投入旅遊觀光相關產業，離島有特殊景色及歷史背景，促使在地業者加碼或外地投資人進駐，積極購地蓋民宿。而國內一日遊盛行，如桃園、新北、台中及新竹縣市人口多、交通便利，且住宿及餐食選擇多元，備受消費者青睞。

營收方面，住宿及餐飲業上半年僅較2019年同期成長5％，不若家數快速激增。其中，前三名縣市為苗栗縣56億元、成長達28.8％，嘉義縣35億元、成長達19.2％，花蓮縣70億元、成長達18.9％。

大家房屋苗栗中華加盟店店長劉柏松表示，苗栗南庄、大湖、三義為著名觀光景點，近年受惠國旅商機，遊客人數明顯增加，尤其露營蔚為風潮，諸多露營區吸引許多外地遊客。於廣吹露營風，苗栗縣近年遊憩、農牧及林業用地成為當地不動產市場的熱門物件。

展望後市，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，目前已有多國開放國門，歡迎國際觀光客，但基於防疫需要及原油價格上漲，包括機票、當地交通、住宿的成本都大幅增加，出國玩代價高使消費者望之卻步，反倒讓國內旅遊持續發光發熱。