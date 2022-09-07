黃姓男子從2018年至2019年間，經由臉書成立Line群組，對外散布可透過百家樂賭博代操、對同場球賽在不同版上賠率落差，宣傳保證獲利，吸收資金數千萬元，非法經營存款業務，台灣高等法院依非法經營收受存款業務罪判刑4年6月，未扣案犯罪所得沒收追徵。

黃男成立「雲頂對沖套利」Line群組，在群組散布未經公司登記之雲頂公司，能透過同場球賽在不同版之賠率落差（俗稱對沖或打水）同時下單方式，保證每天獲利1％、3個月獲利1倍，獲利達100％時可申請提領，每人最低投資金額為3000元等訊息招募不特定投資人等。

高院審酌黃男明知非銀行未經許可不得經營收受存款業務，卻仍利用投資方案招攬投資人，吸收金額非寡，導致眾多投資人受有財產損失，破壞金融秩序，且他雖坦承犯行，並與部分投資人於原審審理中達成調解，惟尚未依約給付賠償。

高院依非法經營收受存款業務罪，將黃男處有期徒刑4年6月。未扣案之犯罪所得新臺幣1278萬2535元，及3957萬3844元及79萬4263元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外沒收。全案可上訴。