台灣自來水公司首度在花蓮引入日本製耐震性延性鑄鐵管（NS型DIP），先選定在米崙斷層帶周邊道路汰換老舊管線，並與市公所協調後續AC整平改善，讓工程一次到位，未來若再發生地震，破管漏水機率將大大減少。

花蓮4年前發生0206大地震，米崙斷層帶周邊有4棟大樓倒塌，造成17人罹難，並因供水管線多處脫接破損，停水用戶高達4萬戶，破管件數有800多處，台水漏夜搶修，一直到震後7天才全面恢復供水。

花蓮市長魏嘉賢、建設課長徐國城多次到復興街關心道路鋪設作業；這次自來水管線汰換挖掘路段共8處，陸續汰換包括：花崗街（中正路至公園路間）、三民街（林森路至公園路間）、復興街（林森路至民國路間）、林森路244巷、復興街98巷、復興街90巷、正義街（復興街至明禮路間）、復興街（明心街至正義街間），總刨鋪數量約13070平方公尺。

徐國城說，過去事業單位開挖，結束後鋪回柏油，並非整條道路重鋪，會形成一長條補丁，不美觀也影響路面整平。這幾年市公所都會與施工單位協調換鋪，先彙整總刨鋪數量，集中在開挖最嚴重的幾條道路重鋪，施工單位繳交的道路修復費則導入開工契約，由市公所完成其餘道路刨鋪作業，包括汙水下水道、自來水管線汰換等工程都依此方式執行。

自來水公司第九區管理處副處長歐栓玉表示，花蓮受0206地震影響，市區有多處自來水管線發生破損的狀況，自來水公司引進日本研發的NS型耐震接頭延性鑄鐵管，替代原先因地震或其他外在因素導致拉脫漏水的球狀石墨延性鑄鐵管(DIP)，日本技師夜到場指導。由於換新材料所費不貲，因此先採試辦方式先行汰換市區米崙斷層帶周遭道路。

他說，NS型DIP在日本歷經多次大地震，實證沒有漏水，在台灣曾在台南維冠大樓倒塌後DIP在台南採用，這次首度引進花蓮試辦，選擇在米崙斷層帶周邊汰換，用戶外線也將使用可耐壓抗震的不鏽鋼波狀管(SSP)。