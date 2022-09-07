為因應極端氣候及地層下陷問題，雲林縣政府積極推廣在高鐵沿線種植旱作高粱。縣長張麗善今(7日)在臉書宣布加碼措施，推動雲林高鐵沿線種植節水作物，獎勵復辦且成功爭取中央再加碼節水獎勵金。

張麗善指出，種植節水作物對於水資源妥善利用與紓緩地層下陷有幫助， 為鼓勵高鐵沿線指定路段的農地轉作節水作物，縣府加碼推出重點作物加碼補助，以高粱為例，額外加碼每公頃1至2萬元。

另外，張麗善表示，縣府也積極向中央爭取增加獎勵補貼、提高農民轉作意願，經過無數次溝通後終於迎來振奮人心的好消息，在農委會支持下，除了既有的綠色環境給付計畫相關獎勵外，還成功爭取中央再加碼節水獎勵金。(※本計畫於112年－114年試辦，限第一期作執行，並進行滾動式調整)

張麗善分享，希望透過節水獎勵的提升，能增加農民朋友的轉作意願，當然雲林縣政府會持續規劃旱作產業專區，評估並輔導潛在契作業者參加中央大糧倉計畫、加入農糧署策略聯盟媒合供需、推動產銷履歷與友善耕種，讓轉作之後仍能維持產值與競爭力，健全產銷發展。