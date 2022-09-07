國民黨桃園市長參選人張善政因農委會研究報告涉抄襲，遭民進黨狂打，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今早受訪更呼籲張善政別爭功諉過，趕緊開記者會說明。對此張善政競選辦公室發言人何元楷昨批評民進黨選舉策略1是「我臭，你也要臭」，今再指出策略2就是「說謊說1千遍就是真理」。

何元楷表示，昨天我說民進黨現在的選舉策略就是「我臭，你也要臭」，因此不管三七二十一，不回應張善政澄清，不斷的每日播送「張善政報告抄襲」，企圖將抄襲的標籤也貼在張善政身上。民進黨意識到前新竹市長林智堅被台大及中華大學認定抄襲的標籤撕不下來，所以民進黨想盡辦法要把張善政弄臭。

何元楷說，民進黨的手段就是「我不管你是否真的抄襲，我說你有抄就是有抄」，每天不斷宣傳講說「你抄抄抄...」，企圖將抄襲這個謊言說1千遍，最後讓它變成真的，他們這種手段就是要讓大眾潛移默化、耳濡目染，不知不覺的認為他們說的是真的。

同理，當林智堅碩士學位論文被學術界認定抄襲，民進黨至今仍堅持袒護林智堅是清白的，把「加害者」塑造成「被害者」。這種手段也是一樣的道理，就是不斷的說謊，企圖讓大眾耳濡目染，誤以為「林智堅是清白的」，民進黨的選舉宣傳手段，就是「將謊言說1千遍，謊言就會成真」。

何元楷指出，民進黨就是抓到「說謊說1千遍就是真理」這個道理，某種程度上就是種洗腦，用此方式，讓大眾潛移默化的認為他們說的是真的，這就是民進黨過去至今一貫的選舉手法，呼籲民進黨真的不要再騙下去了。