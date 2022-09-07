林暉閔（右）跟盧以恩在《科學少女》中的青春愛情獲得觀眾讚賞。（華影提供）

由盧以恩、林暉閔、姚以緹、王傳一主演的電影《科學少女》將於16日正式上映，作為闔家觀賞的親子科幻電影，除了劇情相當催淚，片中盧以恩與林暉閔的青澀愛情也是一大看點，兩人在飾演歡喜冤家，因共同參加APP程式設計大賽不打不相識。

戲外林暉閔與盧以恩早已認識多年，對彼此的表演相當熟悉，好默契不在話下，兩人於去年熱播台劇《神之鄉》共組青梅竹馬CP，今年《科學少女》再續前緣，盧以恩扮演劉子瑜、林暉閔飾演吳亦修，大銀幕共組瑜修CP「瑜你一起修煉愛情」，獲得試映觀眾一致好評，大讚兩人之間的曖昧互動相當自然，連飾演父親的王傳一看完都說居然觸動了初戀的感覺。

談及《科學少女》與盧以恩合作的感覺，林暉閔說：「很放心。兩人高中還大學的時候認識第1次合作，到現在有種一起長大的感覺，然後怎麼講，她越來越漂亮了！」還略帶靦腆的補充：「這次在戲裡跟她飾演情侶，坦白說有時候看到她的眼睛，是會讓人覺得害羞的。」但是話鋒一轉，馬上訴起苦來：「可是她（在片場）很常霸凌我啊，常常心情不開心就拍一下我的肩膀。」

盧以恩聽聞後馬上反擊：「我哪有霸凌他！我只是講話比較大聲，動手比較大力一點而已，但我沒霸凌他，我對他很好！」飾演盧以恩父親的王傳一，則擺出「女大不中留」的表情，一派老父親口吻的感嘆：「看著自己的女兒一直勾搭別的男人。」最後一臉無奈喊話：「不要那麼主動！」