現在越來越多人不結婚也不生小孩，一名年近40歲的女網友透露，她身兼兩份工作為了償還債務，目前每個月收入約7萬元，身邊也有個穩定交往4年的男友，但兩人早已說好不婚不生，這樣的狀況卻慘遭身邊朋友吐槽，不少親友勸她趕緊找個願意負責的人嫁了，才能有人幫忙負擔沉重的經濟壓力，但她實在無法理解，自己的債務為何要別人幫忙還？難道她這樣太獨立了嗎？引起網友討論。

一名女網友昨在臉書社團《匿名2公社》上發文說，因為有債務須償還，她每天早上9點到晚上6點在親戚開的公司做內勤工作，月薪2萬8000元，周休二日；晚上10點到早上8點則在遊戲公司做客服，薪水是4萬3000元，每個月排休4天，加總起來月薪有7萬1000元，但每天只剩4小時可睡覺。

女網友指出，她沒有唸書，但靠著這樣的方式多少能負擔債務與生活，但因為她現在已經快要40歲了，身邊許多親友一直勸她趕快找個人嫁了，因為這樣就能找人幫忙分擔債務壓力，但她聽了卻百思不得其解，因為債務是她自己的，憑什麼要求別人來幫忙還？

女網友坦言，她雖然沒有結婚，卻有個穩定交往4年的對象，兩人有共識不結婚、不生小孩，只想過單純的兩人世界，而對方知道她有債務問題也曾想要幫忙，但都被她拒絕了。而兩人在生活上的開銷是共同分擔，但男友很疼她，都會幫忙做家事和三餐，因此她每天下班基本上都在耍廢。

女網友表示，身邊很多人覺得她是異類，明明男友無法給她未來，為什麼不分手找更好的人，讓她聽了超級納悶，到底是她太獨立，還是她的思想有問題？另她也補充說明，因為本身有嚴重的睡眠障礙，因此平常最多也就睡4個小時左右，所以才想說可以利用時間打兩份工，好早日還清債務。

貼文引起網友討論，「我覺得妳這樣很好欸！只是睡眠有點少，自己注意健康就好」、「自己覺得自己過得很快樂很舒服就行了」、「凡事靠自己就對了，不用管人家說什麼，身體也要顧好」、「趁年輕多賺點自己還，別妄想別人幫妳還，因為錢又不是他欠的，別人沒義務幫妳還」。