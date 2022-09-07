新北市長侯友宜接受本報專訪時，對於未來是否願扛下2024年重擔，沒有迴避，語氣堅定地說，「勇於承擔責任、樂於接受挑戰、全力以赴、不計成敗」。新北市議員何博文今日受訪諷刺表示，不希望侯友宜未來變成有頭髮的「他」。

何博文說，看到新聞一度懷疑自己眼誤，如今侯友宜藏不住了，才登記完新北市長選舉，形同直接宣布參選2024，此舉非常不尊重新北市民，更是在玩弄市民。

何博文指出，前車之鑑不遠，不希望他變成有頭髮的韓國瑜；反觀民進黨推出有執行力與論述力的林佳龍，相比之下便可看出優劣。