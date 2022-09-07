蔡其昌今天中午出席台中市養雞協會土雞組員大會。(陳世宗攝)

民進黨台中市長參選人蔡其昌，7日被詢問到立委陳亭妃今天來下午陪同掃街，未來是否會有其他委員來台中？蔡其昌表示，我在立法院許多朋友，自參選以來，已有許多委員同仁都表示願意前來台中助選，我已請助理跟各行各業願意到場支持的朋友聯繫，我們都非常歡迎，相信未來會有更多人前來台中為我助選。

蔡其昌今天中午出席台中市養雞協會土雞組員大會。媒體詢問疫情升溫，針對總部團隊防疫要如何加強？

蔡其昌表示，我們的防疫專家就是疫情指揮中心，所有活動的防疫工作我們都會符合指揮中心的規定進行辦理。