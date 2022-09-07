民眾捐血500cc，送紫南宮虎年精裝版招財錢母套幣1組。（廖志晃攝）

民眾捐血250cc，送紫南宮琉璃水晶項鍊1條。（廖志晃攝）

受疫情影響，台中捐血中心從5月至今，缺血情況未改善，血庫存量吃緊，各醫院鬧血荒，目前血庫A、B、O血型存量嚴重缺乏；紫南宮主委莊秋安號召民眾，9月9日到紫南宮捐熱血，就贈送琉璃水晶項鍊、精裝版招財錢母套幣。

莊秋安表示，台中捐血中心告知血量嚴重不足，希望請土地公再次幫忙，擴大舉辦捐血活動，補足血庫存量。

莊秋安鼓勵民眾捲袖捐熱血，將贈送「土地公中秋愛心捐血禮」，中秋節連假第1天（9月9日星期五），民眾捐血250cc送紫南宮土地公琉璃水晶項鍊1條、捐血500cc送虎年精裝版招財錢母套幣1組。

紫南宮每年依農曆生肖發行的招財錢母，非常搶手，每逢發送錢母時，民眾為了搶頭香，不畏風雨在發送日前幾天就到紫南宮守候，發送日排隊人龍長達8公里，蔚為奇觀。不過，民眾只要當天到紫南宮捐血，就可以輕鬆拿到炙手可熱的招財錢母。

莊秋安表示，台中捐血中心當天安排4輛捐血車進駐紫南宮「水濂廣場」，加快為捐血民眾服務速度，讓熱心民眾不必久等，歡迎大家捐血助人，同時祈求平安大發財。