台南市警察局員警凃明誠、曹瑞傑8月22日被明德外役監逃犯林信吾殺害後，台南地檢署於半個月內全案偵查終結，7日依強盜殺人、殺人、妨害公務、加重強盜、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將羈押中的凶嫌林信吾提起公訴，並具體求處死刑，褫奪公權終身。市長黃偉哲表示，殺警案事證明確、人神共憤，民眾都無法接受，符合司法正義及人民期待。

台南市警局長方仰寧表示，家屬認為該講的都已告訴檢察官，曹和凃兩家人唯一的目的就是希望法官判凶嫌死刑，並執行死刑，他期待全案速審速結，判處兇嫌死刑，還給死者及家屬一個公道，是全體員警也是人民心聲。

台南市長黃偉哲表示，殺警案事證明確、人神共憤，民眾都無法接受，檢察官迅速偵結起訴，他認為符合司法正義及人民期待，予以尊重。

黃偉哲表示，全案證據非常明確，從兇嫌身上的跡證及警方的密錄器、行車記錄器所拍攝的影像，整個行兇的過程已經非常清楚，而家屬也同意將殉職員警的大體進行解剖，該調查的事證、物證都已經非常清楚，檢方的蒐證跟偵查能夠短而迅速，讓民眾對於司法正義會增加一層信心。不管怎麼樣的刑法都追不回逝者已矣，要到法官判刑定讞及伏法，才是安慰兩位員警在天之靈。