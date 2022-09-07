中秋佳節將至，而「博狀元餅」是中秋節慶的特色習俗，新營大廟濟安宮將在10日舉辦「中秋博餅」活動，民眾可現場報名，有機會將最高獎金3000元及狀元帽。廟方表示，這是第一次辦理活動，讓地方更有過節的氣氛，如果民眾反應熱烈，明年將考慮續辦。

身兼新營大廟濟安宮主委的台南市議員蔡育輝表示，「博餅」是過去在中秋節盛傳的活動，需擲六顆骰子，不同的骰子組合對應不同的獎項，傳統的獎品為大小不同的月餅，稱為「會餅」或「餅金」，透過這項遊戲還能預測未來一年的運氣。

濟安宮委員程崑藤則表示，活動將在當天上午舉辦，要參加比賽者當天可前往大廟報名，上午8時30分至11時為體驗賽，11時開始進行決賽，不只能博狀元餅，第三名探花獎可獲得1000元獎金、狀元帽一頂；第二名榜眼獎為2000元獎金、狀元帽一頂；第一名狀元獎則有3000元獎金、狀元帽一頂。

廟方表示，當天還有「擲骰子拚點數求發財金」活動，時間為上午8時30分至11時，現場也準備「撞珠台」、「套圈圈」遊戲；另中秋節前夕晚上6時30分至9時30分，廣場也有「湘晴舞蹈表演」，歡迎大家蒞臨，共度一個快樂的中秋節。