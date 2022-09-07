「老婆，嫁給我吧！」詐騙老哏仍有人遭騙，台中市警第一分局西區派出所日前接獲銀行員通報，鄭姓婦人連續2天到銀行設定約定轉帳200萬元到3個陌生的帳戶，經陳姓銀行員仔細詢問原因，發現鄭婦疑遭詐騙，所幸第2天通報警方，要求銀行將第1天匯款200萬元止付，計阻詐400萬元。

台中市警第一分局西區派出所指出，47歲鄭姓婦人稱使用網路社群交友軟體，認識1名男網友，因相談甚歡不久後2人論及婚嫁，互稱「老公、老婆」，男子稱想與鄭結婚，但要求她先至銀行辦理約定轉帳，鄭先前往第一間銀行辦理成功，約定轉帳200萬元至3個陌生帳戶，再到另家銀行同樣要設定約定轉帳200萬元至3個陌生帳戶時，經陳姓行員察覺有異報警。

警方到場後發現又是感情詐騙老哏，合力勸說阻詐計400萬元，而婦人隨警方返所製作資料途中，詐團成員還撥打鄭電話，並直呼鄭婦「老婆」，員警霸氣接起電話稱「我是她男友，你要找她幹嘛？」對方發現詐騙伎倆遭拆穿，立刻掛斷電話，鄭稱還好有行員機警察覺及警方到場即時阻詐，自己的存款才沒落入詐騙集團口袋。

警方不斷苦勸鄭婦，詐騙集團常利用話術或人性弱點，網路認識沒多久即交往，以結婚為前提博取對方信任，當受害者投入這段感情時，對方便會佯稱「因我們是伴侶，所以你要匯錢給我」等語，待收到錢後，對方彷彿「人間蒸發」，消失不見蹤影。

台中市警第一分局指出，「假交友真詐財」的老哏，詐團成員使用交友軟體，短時間內論及婚嫁，甚至以「網公、網婆」互稱，匯錢、轉帳證明感情；提醒「談心可以、談錢可疑」，應特別注意、小心求證，察覺有異可立即撥打「110、165」專線尋求協助，警民聯手共同阻詐。