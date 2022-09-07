高雄市長陳其邁官方YouTube頻道「緊來看邁」系列影片推出電競特輯，他除了首度挑戰經典街機遊戲快打旋風，也挑戰騎電競自由車，陳其邁希望透過政策補助、產學合作等方式攜手培育電競人才，厚植產業暴發力，讓高雄成為電競人夢想起飛的地方。

高市府今年擴大舉辦電競博覽會，陳其邁在台灣格鬥遊戲之神Gamerbee的指導下，挑戰快打旋風遊戲，並以2比0完勝知名Youtuber娣奇，隨後也挑戰結合實體自行車與線上賽事的自由車，大力宣傳高雄電競產業。

陳其邁表示，隨著科技影視音技術日新月異，電競帶來龐大的就業機會與市場潛力，從主機遊戲到平板、手機，甚至是時下流行的VR、AR技術應用及動漫、音樂副文化及周邊產業，他很早就看到電競產業發展的前景。

陳其邁指出，他擔任立委時，修法將電競納入體育項目，同時立法強化租稅減免、預算補助、人才培育以及企業合作規範，為台灣電競產業發展建構更穩固的基礎，在行政院服務期間，更加速推動5G網路布建，讓電競賽事擁有高網速低延遲的精采遊戲體驗。

陳其邁提到，他擔任市長2年拚4年，不只招商引資布局半導體產業鏈，打造5GAIoT示範場域與產業聚落，除了帶來更多就業機會，同時打造高雄數位智慧科技產業鏈，高市府更積極與各級學校合作，建立產官學合作模式，輔導成立電子競技專班，共同培育更多的選手、產業專業人才，將高雄打造成電競產業基地。

另外，陳其邁強調，他們透過定期舉辦賽事，壯大電競事業發展，打開更大的潛在市場，型塑高雄電競之都的美名，未來在5GAIoT趨勢下，要讓高雄的電競生態系朝向更多元、強大面向發展。