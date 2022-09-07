高雄市立大同醫院位處高雄市中心，除了長期關注長照議題之外，同時也積極配合政府鼓勵生育之政策，關懷婦女與幼兒健康，因此特別重新整修婦幼中心，配置相當於醫學中心等級的設施設備，並且打造溫馨舒適的環境，醫療陣容堅強。此中心自9月1日啟用以來，已經接生共兩名產婦，均平安誕下健康的「大同寶寶」，大同醫院院長傅尹志親自贈送禮品給新生兒的父母，聽到新生兒的宏亮哭聲，直呼太感動了，新生命的到來讓整個婦幼中心充滿喜悅與幸福洋溢。

高雄市立大同醫院院長傅尹志表示，大同醫院處於高齡化社區，投入相當多的資源在長期照護中，同樣面對少子化的危機，我們不容忽視，因此打造友善生育環境同時也是大同醫院的社會責任，因此整合婦產科與小兒科的醫療資源，將原本在5樓的復健中心改造成婦幼中心，引進產房、產後病房、樂得兒病房、嬰兒室及新生兒中重度病床設置，將所有的婦幼病房集中在同一樓層，並引進溫柔生產概念，提供產婦溫馨、人性化並身心支持的生產環境。希望在這樣豐富友善的生產資源之下，可以提高民眾的生育率。

高雄市立大同醫院婦產科主治醫師徐昕宜進表示，生產並非生病，是很自然的過程。在低風險的產婦身上，其實不需要太多的醫療行為干涉，母親都有能力自然生產。溫柔生產的精神很強調尊重產婦的本能，透過產前的教育、生產計劃的制訂，讓產婦和伴侶是有自信並且在身心靈都是準備好的狀態。待產過程沒有太多限制，大同醫院產房也很有家的氛圍，希望產家能有美好的生產經驗。

婦產科主任唐逢翔指出，此中心可提供24小時自然產、剖腹生產、減痛分娩及剖腹產後術後止痛服務，另外為了響應政府的母嬰親善政策，大同醫院鼓勵產後不限時即刻與新生兒肌膚接觸、自然產及剖腹產開放先生陪產、彈性產後親子同室。

原本預產期在兩周後的鍾小姐，9月4日凌晨出現產兆，因此從屏東趕來醫院待產，歷經6小時的產程之後，在早上8點順利自然產下一名女嬰，女嬰的父親蕭先生親眼看見女兒誕生，表示相當的感動，也感謝大同醫院的醫護團隊在太太生產給予最大的醫療協助，且病房環境相當舒適與溫馨，舒緩了太太產前產後緊張的情緒，讓太太與女兒都相當的平安，期盼第一胎小寶貝健康長大。高雄市立小兒科主任周柏青指出，在幼兒照護部分，此中心設置嬰兒中重度病床、兒科一般病房6床、嬰兒病房10床、嬰兒室5床，並逐年擴增醫療服務能量。在待產及嬰兒托育的服務上也別出心裁設計了家庭式的療癒休憩空間，營造如親子飯店般的舒適體驗，讓全家人都能在陪伴的過程中留下美好的回憶。此外，為提供更貼近嬰幼兒照顧上的需求，高雄市立大同醫院特別推出一系列創新友善服務包含國際認證嬰幼兒親子按摩課程、正向教養課程及育兒哺乳衛教等活動，期待讓迎接新生兒的家庭安心生產外，在母嬰未來的身心照顧上也提供高品質的暖心規劃及支持。