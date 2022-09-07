明明大家吃飯的分量差不多，為什麼有些人很快就肚子餓，有些人卻能飽到下一餐呢？營養師彭逸珊分享7個容易讓人嘴饞、產生飢餓感的原因，包含壓力過大、睡眠不足、狼吞虎嚥以及邊吃飯邊做事等，建議大家先弄清楚自己是真的肚子餓，還是單純嘴饞，就能針對性地解決問題。

彭逸珊在臉書粉專發文指出，雖然食物的選擇也很重要，但壓力過大、睡眠不足、飲食多元性不足、高GI（高升糖指數）食物攝取過多、狼吞虎嚥、邊吃飯邊做事以及疾病等7個因素，都會影響人們的飢餓程度。

彭逸珊建議，當出現想吃點心的情況，最好先分清楚自己是肚子餓需要吃，還是頭腦發出嘴饞訊號想要吃；如果是前者，就可以回頭審視前一餐的食物內容，有可能是飲食多元性不足或高GI食物吃過多造成；如果只是嘴饞想吃，則可能是睡眠不足或壓力過大引起，需要好好放鬆抒壓。

家醫科醫師李文祺醫師過去也曾分享過，適合當作睡前嘴饞宵夜的食物，像是豆漿及豆製品、番茄、優酪乳、優格加堅果或水果、雞蛋加低脂牛奶、小魚乾或魷魚絲，這些都是屬於GI值較低的食物，在體內的分解速度比較慢，可以避免血糖起伏過大，讓人較容易入睡；但他也提醒，有胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流和嚴重失眠的人，吃宵夜反而會讓症狀更嚴重。