第17屆亞洲會展產業論壇(Asian MICE Forum, AMF)周二線上登場，由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行，主題是「創新會展X重塑未來」，期望帶動會展業者在邁向復甦之際，開創新商機。

外貿協會秘書長王熙蒙致詞提到，疫情不再是辦理會展活動的壓力，逆境中保有韌性、善用數位轉型及減少環境衝擊才是未來的產業主流。經濟部國際貿易局局長江文若表示，政府因應數位轉型和永續發展，將高雄展覽館打造成國內第一座擁有5G專網的國家級智慧會展場館，並與國際展覽業協會(UFI)合作出版「台灣會展永續白皮書」。

「預見會展趨勢」分組座談由台北國際會議中心主任李哲欽主持，與國際會議協會(ICCA)亞太區處長Waikin Wong、泰國會展局(TCEB)副總裁Nichapa Yoswee、新加坡會展協會(SACEOS)執委會委員Ian Wu共同探討產業未來趨勢。他們提到疫後首重會議活動安全，未來科技將持續打破界限，從Hybrid發展到元宇宙雖然令人期待，但實體活動的溫度與熱情仍主導未來。此外，泰國會展局也分享了近年來他們的策略在提升更多城市在MICE方面的努力、幫助活動主辦單位達到國際標準，並積極主辦大型MICE活動以帶動經濟發展。

美國Maritz Global Events品牌暨創新體驗副總裁Greg Bogue以「黃金圈法則(Golden-Circle)」為例，黃金圈是三層同心圓，由外到內分別是做什麼、怎麼做與為什麼，特別聚焦在活動辦理的核心-「為什麼」才能創造撼動人心的價值。他也提到體驗在活動的重要性，透過體驗將我們自己塑造成想要的模樣再由社群媒體分享，這已成為一種新的身分象徵，活動主辦單位應善用社群媒體展現並放大這種價值。

全球目的地永續活動平台總經理Guy Bigwood認為，將永續納入活動辦理雖然重要，但更重要的是活動主辦單位有義務讓與會者做出改變。永續的思維應超越「環境友善」，目標是在與產業鏈中的伙伴合作。榮獲國際獎勵旅遊協會(SITE)大獎的Forever Living Products副總裁Nick Woodward-Shaw指出未來的獎勵旅遊是虛實並重，為了使線上與會者更有參與感，活動內容的完整性及豐富化更為重要；掌握客戶害怕錯失的心態(FOMO-Fear Of Missing Out)也是活動辦理的關鍵策略。

2022 AMF網羅各方會展專家分享產業趨勢、提升體驗參與及得獎案例分享，為國內會展業者帶來嶄新解方。