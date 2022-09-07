為保障女學生的身體健康，基隆市教育處安排自7日起，於全市19所國中，針對1300名國二女學生施打公費HPV疫苗。第一場在二信中學國中部，共有219名女學生受惠。

基隆市長林右昌指示下，從9月7日起至10月4日，基隆市教育處提供本市19所國中入校接種公費HPV疫苗的服務，由衛生局協助安排醫療院所進駐校園，為所有符合條件的國二女學生接種第1劑疫苗。公費HPV疫苗並非強制接種，校方於施打前會充分告知家長及學生疫苗的功能、效用及國內外不良反應資訊，並一定要在同意書上簽名，才可接種。

人類乳突病毒（HPV）是造成罹患子宮頸癌的主因，也是台灣女性健康殺手。市府安排入校接種HPV疫苗，讓國中生預防子宮頸癌，維護學生們的身體健康。教育處長杜國正也提醒，施打疫苗後常見副作用有暈針、發燒、頭痛、噁心、注射部位疼痛、腫脹、紅斑、搔癢，極小部分的人會有全身性發燒情形，建議學生接種後應觀察30分鐘再離開現場。