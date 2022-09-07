今日視察谷關捎來吊橋，包括市長盧秀燕、立法委員江啟臣、市議員冉齡軒、林榮進、朱元宏，以及民政局長吳世瑋、和平區長吳萬福等。（台中市政府提供）

和平區公所強調，接著為維護整體安全及美觀，區公所再自籌經費約287萬3000元進行橋面板（縱樑）工程，現已順利完工開放。（台中市政府提供）

和平區谷關捎來吊橋位於商店街旁，是遊客走訪「捎來步道」往返必經的橋樑。和平區公所考量歷經颱風豪雨且年久失修有安全之虞，爭取中央補助投入總經費404萬餘元，重建垂吊索及橋面板，於今年春節前完工開放通行。盧秀燕7日率領市府團隊視察，感謝各界努力保障遊客通行安全，促進谷關觀光永續發展。

今日視察谷關捎來吊橋，包括市長盧秀燕、立法委員江啟臣、市議員冉齡軒、林榮進、朱元宏，以及民政局長吳世瑋、和平區長吳萬福等。

盧秀燕表示，谷關捎來吊橋整建工程雖已完成，針對公所希望該座橋周邊再加強景觀綠美化與設置防護網，概估約320多萬元經費，市府允諾將全力向中央爭取預算，若中央不克補助，市府將全額負擔。立法委員江啟臣對此也表示將與市府向中央極力爭取。

盧秀燕指出，捎來很美是景點打卡勝地，歡迎大家搭配國旅補助來谷關捎來旅遊，市民朋友們也可以利用雙十公車優惠，市內觀光登山，搭乘ㄧ趟只要10元。

和平區公所說，捎來吊橋坐落於和平區博愛里，海拔約800公尺的大甲溪畔，橋樑長約95公尺、橋面寬約2公尺，考量捎來吊橋對谷關觀光產業甚為重要，因此優先進行「垂吊索（橫樑）工程」，經費為404萬6000元，市府補助60％，交通部觀光局參山國家風景管理處補助40％。

和平區公所強調，接著為維護整體安全及美觀，區公所再自籌經費約287萬3000元進行橋面板（縱樑）工程，現已順利完工開放。