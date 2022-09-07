民眾黨立委蔡壁如今接受廣播節目採訪表示，她的辦公室最近一直在跟衛福部要高端保護力評估報告，但遲遲不給，在6日給了之後，卻列為「商業機密」不可以提供，也讓他大呼整個衛福部都不可思議。另對於民眾黨主席柯文哲2024有可能「郭柯配」？，蔡則回應，現在什麼都說不準。

蔡壁如表示，在去年7月高端疫苗獲得EUA時，高端也承諾要在一年內要提供高端的保護力評估。而在蔡的辦公室行文給衛福部時，衛福部遲遲不給，到最後蔡再發了一個公文表示若9月7日前不給，「就去監察院糾舉前衛福部長陳時中瀆職」。

昨天傍晚衛福部總算給了回函，卻列「商業機密」不可以提供。蔡壁如怒批，不管是AZ、莫德納，每個藥廠都會提供疫苗保護力的效益評估，高端在二期試驗報告沒有完整的情況下衛福部給了EUA，但昨天公文的結果是商業機密？「不可思議，整個衛福部都不可思議。」

蔡壁如說，現在的疫情中心指揮官王必勝不知是不是承襲了陳時中的瞎掰的功力，「我們國人的健康是商業機密？」這是陳時中去年7月在立法院、在公開場合承諾的，陳時中是在欺騙嗎？主持人責問，這要告他瀆職嗎？蔡壁如則回應，晚點討論一下，「昨天要告他瀆職的聲明已經寫好了。」

另被問及民眾黨主席柯文哲2024要怎麼選總統，蔡壁如則表示，總統大選明年再來煩惱，會把年底選舉選完，現在距離2024還有時間，講什麼都不準，但有民眾黨這塊招牌，柯文哲應該不會接受副手這個位子。