台灣環境保護聯盟公布2021年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」，台南市獲全台第一。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台灣環境保護聯盟近日公布2021年度直轄市、縣市政府「永續環境施政表現」，台南市除在評量等級獲得優等，在評量總排名更獲得六都第一，同時也是全台第一。市長黃偉哲說，有信心繼續維持高分，未來也會持續推動節能與儲能，給下一代更好的生活環境。

黃偉哲也說，從評鑑中可見台南在2019年指標被評為B級，但在各局處力求進步下，連2年維持A級，今年更被評比全國第一。他表示，環盟評比細膩，許多不易看見的工程，如汙水接管與回收、地下水整治、空品維護等，都須公開接受檢驗。台南市政府今年6月公布2050淨零轉型路徑，其中，再生能源發展成果全國第一，綠電設置容量至今年已達3.5GW，年發電量可達45億度，相當於17座曾文水庫發電量。

環盟自2014年縣市選舉起，針對縣市首長候選人提出「20項環保團體共同訴求」，2016年開始針對全國22個縣市進行「永續環境施政表現」評量，衡量縣政環保政見落實情況，並自2018年起參考聯合國永續發展目標整合為25項永續環境訴求及72項指標，評量結果分為優、良、普通及待改善。

「2021 年度直轄市、縣市政府永續環境施政表現評量」以 8 大主題、25 項永 續環境訴求、72 項評量指標進行評量，採全縣市一同排名、 六都及非六都獨自排名兩種方式並行，排名結果如下：

全縣市排名的前5名為台南市、桃園市、高雄市、台北市、新北市，台中市與屏東縣並列第六；六都排名第1名為台南市，第2名以後依序為桃園市、高雄市、台北市、新北市、台中市。

環盟指出，許多縣市獲最高分項次都是「支持撤銷核四計畫，支持核一、核 二、核三廠不延役，認同非核家園」；最多縣市獲得最低分的為「推動節能、節 電，轄區內每人平均用電量逐年遞減，每年減少2％以上」。

綜合數據發現2021年高達8成縣市，「年總用電量逐年變化百分率」及「人均用電量逐年變化百分率」上升，在能源轉型及氣候變遷已刻不容緩的如今，各縣市用電量不減反增，此課題實屬需中央及地方攜手合作，在淨零轉型路上達到更好的平衡。

環盟創會會長施信民表示，本次評比首度有所有縣市全數參與，評委相對嚴格，希望評量可協助地方政府改善相關施政表現，持續將永續環境核心價值融入施政。