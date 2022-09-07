俄羅斯今天質疑由聯合國居中斡旋、與烏克蘭達成的俄烏糧食和肥料出口協議，指責西方未兌現助俄穀物出口承諾。

俄烏兩國都是糧食和肥料的重要供應國，但莫斯科2月24日入侵烏克蘭後，基輔經由黑海的出口停頓，導致全球糧食危機更形嚴重。俄羅斯抱怨西方制裁引發寒蟬效應，拖慢了俄國出口。

7月22日，聯合國在土耳其協助下成功斡旋出俄烏協議，重啟基輔經由黑海的穀物和肥料出口。

但協議的關鍵部分也包含促進俄羅斯穀物和肥料出口。美國和其他國家努力向銀行、航運和保險公司保證此類交易是獲得允許的，且俄國穀物和肥料從不在制裁範圍內。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示：「我們的西方同僚沒照聯合國秘書長給我們的保證行事，他們沒打算解除阻止俄羅斯穀物和肥料自由進入全球市場的物流制裁。」

拉夫羅夫說，他正在就這些問題和聯合國討論。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天則說：「我們將繼續努力克服現有制裁制度中的一些障礙，以利俄羅斯穀物和肥料出口。」

記者請美國國務院對拉夫羅夫的說法發表看法，但未獲回覆。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）稍後表示，俄羅斯和烏克蘭、土耳其與聯合國同意的120天協議，「按說應該延長」。

但當被問到協議是否可能破局時，涅班濟亞表示，「有鑑於這些結果，或更確切地說是沒有結果，我不排除任何事情，但那不是由我來決定」。

「我們希望看到協議有關俄羅斯的部分到現在為止有獲得落實。」他聲稱，至今俄羅斯穀物或肥料都未根據聯合國斡旋的這份協議出口。但他未詳細說明。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110907