歐洲工會聯盟6日發布調查顯示，德、荷等13個歐盟國領基本工資家庭必須花超過1個月的薪資才能讓家裡今年有電有暖氣，比去年調查的8國暴增；義大利等4國更是全民平均月收入也付不起整年能源費。

受生活成本漲價傷害最深的就是低薪家庭，歐洲工會聯盟（ETUC）指出，在今年這場通膨風暴發生前，歐盟勞工已有950萬人對支付能源費用感到困難，如今情況更惡化。

歐洲工會聯盟將各國基本工資與今年能源價格比較，發現捷克最低薪勞工得花65天的薪水（含例假日）才付得起整年的能源開銷，次糟的希臘、愛沙尼亞是54天；荷蘭48天、西班牙38天、比利時37天、德國33天。換言之，能源費超過他們年收入的1/12，捷克更是超過1/6。情況相對好些的法國，也要花上30天基本薪資。

歐洲工會聯盟副秘書長林奇（Esther Lynch）在新聞稿中表示：「當你的帳單超過了一個月的薪水，那等於已經沒有任何聰明省錢的妙招能改善，這種價格就是讓數百萬人完全付不出來。」

她說：「能源公司執行長（CEO）們和股東們正在享受破記錄的盈餘，卻讓低薪勞工承受代價。」

歐洲工會聯盟另以各國全國平均收入來比較能源費用，希臘平均收入家庭今年能源負擔相當於36天的收入，義大利、捷克、斯洛伐克都相當於1個月收入。這代表中產階級的困境也愈來愈明顯。

非營利機構More in Common在2日發布一份針對英、德、法、波蘭四國民調也指出，1/10民眾表示已經開始跳過一天中的某一餐或兩餐，以省錢來付其他開銷。大多數受訪者也認為這場危機「還看不到終點」。

正因擔心今年的能源飆漲只是起點，歐洲工會聯盟發函給歐盟和各國官員，要求提高基本薪資、支持勞方集體協商加薪、設定民生能源費用上限、對能源業者超額利潤課稅等。

與此同時，歐洲聯盟執行委員會（EC）昨天發表半年一度的「歐洲氣壓計」（Eurobarometer）調查，相較今年1、2月時歐盟民眾最關心的議題是氣候變遷和移民，6、7月的調查則認為歐盟最須處理的3大要事是物價上漲、能源供應和國際情勢。由此可見，「不能再漲價了」，應該是當前歐洲人最有共識的要緊事。（編輯：馮昭）1110907