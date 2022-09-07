大安區農會今天假農會三樓視聽室大廳，舉行捐贈慰勞轄內機關及本會志工服務團隊儀式。（大安區農會提供）

大安農會金磚米撲滿，入選台中市工策會舉辦「台中伴手禮．元宇宙伴隨你」VTuber產品行銷管道，與台中市愛之光教育基金會聯名合作「2022台中市十大伴手禮公益聯名禮盒」公益活動，今天假農會三樓視聽室大廳，舉行捐贈慰勞轄內機關及本會志工服務團隊儀式。

大安農會指出，農會購贈一批禮盒做公益，慰勞轄內大安區公所愛心志願服務隊16人、大安區公所民政志工服務隊23人、大安區衛生所保健志工隊21人、大安圖書館志工隊33人及本會農業推廣志願服務志工隊39人等。

大安農會表示，農會入圍2022台中市十大伴手禮-百大店家外，更因金磚米榮獲「台灣好米禮盒選拔」第一屆網路人氣票選獎，讓整個聯名禮盒更加有份量、有質感，本會同步投身公益，盼打響十大伴手禮品，也讓公益活動更有意義！

總幹事蔡建宗說，台中市大安區農會再次於中秋前夕，發起「公益ANNO･永續善農」的心，購贈公益聯名禮盒，慰勞轄內機關志願服務團隊及本會農業推廣志願服務志工團隊，一同投身公益、回饋社會，盼善的循環帶動全民發揮愛心做公益，讓愛心串聯每一位有能力幫助別人的人，讓社會更美好，人間更有情。