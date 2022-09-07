桃園市觀音區一名60歲黃姓男子，日前在LINE群組看網友張貼投資理財、穩賺不賠等訊息，被對方話術誘惑信以為真，昨下午前往郵局欲匯款3萬元投資黃金，所幸機警行員察覺異狀，立刻通報警方到場勸說，順利攔阻詐騙。

大園警分局觀音分駐所昨日下午4時許，接獲轄內郵局通報，稱黃男欲臨櫃匯款3萬元，但行員詢問匯款原因與受款對象，黃男僅說是請人幫忙投資黃金，但對受款人身分不太了解，疑遇上詐騙，請警方協助關心。

黃男表示，他在LINE群組看到網友張貼投資黃金、虛擬貨幣等訊息，且聲稱保證獲利、穩賺不賠，若要投資則需將資金匯入指定帳戶由專人操作。員警馬上識破這是常見詐騙手法，並拿出實際案例勸說，黃男才驚覺自己遭到詐騙，順利守住辛苦存下的積蓄。

警方也提醒，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的生意，別輕易相信來路不明的投資管道，若有疑問可撥打當地派出所電話或165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。