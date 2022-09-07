中秋節連續假期來臨 ，高雄市警局從明天起連續4天，將動員17個分局，同步執行「取締酒駕大執法」專案。尤其是今年與去年同期比較，可見酒後駕車「拒測」人數增加，高雄市警局說，拒測不僅罰鍰高於一般酒駕罰鍰，必要時仍可申請強制鑑定、強制採驗，將嚴格執行取締酒駕勤務。

高雄市政府警察局從9月8日至11日止，啟動「中秋連假防制酒駕專案」，連續4天針對酒後駕車及危險駕駛行為執行取締及防制任務。選定轄內夜店、KTV、餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，以規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式，以4至6人組成線上機動攔查警組，來回梭巡並針對疑似酒駕車輛，加強攔查、舉發及取締，以靈活調度警力、提高攔查率，除增加執法嚇阻性外，針對意圖逃逸及規避路檢之汽、機車，即時發動攔檢。

但統計今年與去年同期比較，可見酒後駕車拒測人數增加，統計今年1月至8月取締酒後駕車約7605件、拒測650件，相較去年同期取締酒後駕車約5732件增加1873件、拒測有339件，增加311件。

高市警局表示，拒測不僅罰鍰高於一般酒駕罰鍰，必要時仍可申請強制鑑定、強制採驗，市警局將嚴格執行取締酒駕勤務，勿心存僥倖；除了拒測仍列入酒駕紀錄中，累犯按前次罰鍰加罰新台幣18萬元外，10年內第2次違反酒駕規定者，公路主管機關將公布姓名、照片及違法事實。

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