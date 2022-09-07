本土今增26例死亡，其中有一例為重複感染死亡的個案。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，1名40多歲男子曾打過2劑疫苗，本身有風濕免疫疾病的血管炎，曾在5月13日確診過，康復後在6月底又因為漫性血管炎就醫，但經過治療呼吸困難的狀況卻沒有改善，7月底掛急診住院PCR陽性，疑似重複感染，住院後迸發十二指腸出血、黴菌血症、敗血性休克，不幸在8月28日過世。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增的死亡個案中較年輕的是2名40多歲的男性，其中1人曾打過3劑疫苗，本身有慢性精神病史，8月29日跌倒後，發生頭部外傷、意識不清、四肢無力等症狀，送急診發現除頭部外傷，還有缺氧及休克等情形，檢驗PCR後陽性確診，照Ｘ光顯示有肺炎，住院後積極救治仍病況惡化，不幸於8月30日過世，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。

羅一鈞表示，另1名男子曾打過2劑疫苗，個案本身罹患風濕免疫疾病的血管炎，過去曾在5月13日確診過，當時有發燒、咳嗽、倦怠等症狀，持續約2周緩解，後續快篩轉陰性康復解隔離。不過，這名男子在今年的6月底出現漫性血管炎症狀，經門診治療後，由於呼吸困難症狀遲遲未改善，7月底赴急診住院，PCR驗出陽性確診、個案的Ct值低，疑似是重複感染，同時有肺炎症狀。

羅一鈞指出，給予瑞德西韋、高流量氧氣鼻管治療以後，男子在住院期間併發十二指腸出血、黴菌血症、敗血性休克，經積極治療仍於8月28日過世，死因為菌血症合併敗血性休克、十二指腸出血及新冠肺炎。

羅一鈞補充說，今天公布的40多歲男並非是首例重複感染死亡的個案，截至昨日，重複感染案例數是1萬1027位，其中有31例死亡個案。今天這一例是因為每天都會報告比較年輕的個案給大家，才特別將個案的詳細病程公布。而先前公布的案例，各年齡層部分沒有特別用口頭說明，但已經有31例重複感染死亡，而今天這例還沒有被列在其中。