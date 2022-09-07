民進黨新竹市長候選人沈慧虹昨晚發布臉書深夜文，分享當年擔任公職時，一邊工作一邊寫論文的心路歷程，也自曝寫作期間遇上研究生大魔王「電腦當機」，所有心血一夕不見，最後花了半年咬牙拚完，才取得論文學位，此文一出，引起網友熱議「憑自己努力和專業」，也有網友說「很多研究生會在電腦上放綠色乖乖，真的不是空穴來風」，更有交大校友跳出來直呼「學姊好！」

沈慧虹出身交通專業，自淡江大學交通管理系畢業後，即展開30多年的公務員生涯，並且在步入職場十年後，決定重返校園。沈慧虹回憶，身為公務員要進修，必須在考試前取得在職單位簽准，才能請假、上課，還要「綁約」不能轉換跑道，不過自己因渴望擁有更高的眼界、更寬廣的視野，仍決定重拾書本。

沈慧虹說，自己順利在2000年順利考上交通大學交通運輸研究所，作為普通班上僅有三名的在職生，為了兼顧工作，會盡量選修晚上的課，若白天有一定要上的必修學分，就請假、通勤聽課，下了課一定再回到辦公室加班，把工作做完。

「當時印象最深的是上晚上開的課！」沈慧虹回憶，當時上整天班，實在好疲倦、想睡覺，但是睡著了就對不起講課老師、也對不起自己，只好動用各種提神「小撇步」撐住，抵抗睡魔。

沈慧虹的論文以「臺北市公共停車供需問題及管理政策之研究」為題，研究停車場供需和都市計畫的空間使用。她回憶，當時在台北市停車管理處工作，推動許多停車場BOT案，原本打算朝此方向研究，但經過主管及老師的提醒，決定脫離舒適圈，以更宏觀的角度，思考整體城市的規劃，自己也列出書單閱讀、整理，在指導老師的協助下，論文也就慢慢產出。

沈慧虹也自爆，寫論文時發生「電腦當機事件」，當時自己剛升任台北停車管理處科長，並同時擔任府會聯絡人，加上繁重論文壓力，寫到一半的論文一夕歸零，一氣之下直接把論文「冷凍」，暫停論文寫作，全心工作轉移注意力，不過也造成畢業時間延宕。

「自己仍期待能將研究做完！」沈慧虹說，在「冷凍論文」一年多後，接到老師「妳還想不想畢業啊？」電話，自己才如夢中驚醒，咬著牙、拚盡全力將論文在半年內完成。回想起那段時光，沈慧虹表示，當年自己上課地點在台北市的北門校區，但畢業典禮辦在新竹校本部，由於忙於工作關係，沒到新竹參加畢業典禮，但人生際遇充滿驚奇，就在好多年後來到新竹市工作、定居，現在正在參選新竹市長一職，「希望能繼續為新竹市做更多」。