研華(2395)公布2022年八月份合併營收達新台幣62.36億元，年增21.04%、月增4.48%，創下歷史次高、同期新高。累計研華前八月合併營收達451.48億元，年增20.76%。

八月份營收以區域別來看，以北美市場最為強勁，單月營收創歷史最佳成績，年對年大幅成長45%，歐洲、日本、台灣及新興市場亦有高個位數之年增表現。然大陸市場因經銷商庫存調節及需求放緩表現偏弱，年對年小幅衰退。事業群表現而言，以應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)、物聯雲暨影像科技事業群(ICVG，Industrial Could & Video Group，前身為Cloud-IoT，CIoT)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現最佳，分別年比大幅成長71%、41%及18%。工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)逐步恢復成長動能，年對年個位數增長。

累計一至八月營收方面，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長36%、25%及36%。各事業群表現方面，以應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現最佳，年對年分別成長63%及36%。嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)及物聯雲暨影像科技事業群(Industrial Could & Video Group，ICVG)亦有不錯的表現，較年成長逾兩成。

接單方面，八月份接單/出貨比值(B/B Ratio)為0.96，累計一至八月BB Ratio為1.16。