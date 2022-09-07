國發會主委龔明鑫今（7）日再次強調，物聯網、AIoT相關產值在今年有望突破2兆元。此外，他也預言，我國新創產業未來將會有源源不斷的獨角獸出現，只要有需求，國發基金天使創業投資方案可達100億規模。

龔明鑫7日上午出席《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會致詞時表示，六年多前大家都在詢問，台灣下一步到底何去何從，又要發展甚麼要程度？當政府推出5+2創新產業計畫時，台灣真的會成為亞洲矽谷嗎？新創可以起來嗎？

龔明鑫說，經過六年多努力，已有些初步成果。現在物聯網、AIoT相關產值在2018年年破兆元，去年1.7兆元，今年突破2兆元產值，在未來物聯網產業上，生態體系已經建立起來，其中包含很多資料蒐集業者、平台業者、網通業者、資料應用使用者等，建構重要生態體系。

談到新創部分，龔明鑫說，在5G之下，國發會的天使基金投資金額已經超過30億元，還會把額度擴大到50億，不夠就100億，讓台灣新創發展愈來愈好。

龔明鑫提到，6月底、7月初時，他帶5G防護團到美國參與選擇美國（Select USA），使得AIoT更進一步，供應鏈都建立起來，台灣可以帶動更重要角色，不只是5G，還可以串聯低軌道衛星，讓發展更好，未來很多創業都會更即時。

龔明鑫也說，本來自己還要帶30幾個新創團隊、總共70幾個人，去日本參加交流，但因為他確診改由副主委帶隊，場面依舊非常熱烈，也很成功，這是台灣跟日本最大規模新創活動，不管軟體應用、平台業者等，跟日本合作機會愈來愈大，甚至有上市機會。

龔明鑫說，對於很多人質疑新創台灣市場規模可以成為獨角獸？他認為其實在這幾年是有的，像是APPIER去日本上市，或是有APP有在台灣上櫃，Gogoro也在美國上市，都創造出獨角獸，相信往後未會有源源不斷獨角獸出現。