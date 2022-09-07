藝人楊丞琳日前在大陸節目中表示，自己小時候家裡比較窮，「其實吃海鮮是奢侈的在那」，結果此言掀正反兩面論戰，連內政部臉書都發文狂酸、又引發連串爭議。國民黨立委賴士葆指出，「雖然我不同意你，但我誓死捍衛你說話的權利」是一句與民主、言論自由有關的名言，在民進黨身上卻是「一旦我不同意你，我誓死調動國家機器來打壓你說話的權利！」

楊丞琳日前參加大陸綜藝節目，享用美食時提到自己小時候家裡經濟壓力很大，而吃海鮮相對較奢侈，因此小時候沒什麼吃到海鮮、其實吃海鮮是奢侈的「在那」；有網友認為台灣四面環海，海鮮在市場中都很常見，不是奢侈品；不過也有網友認為楊丞琳是在指小時候的狀況，並非指現在的生活。

而內政部6日晚間在臉書發文，教導民眾面對詐騙的最佳回答就是回應「笑死」，但其中最後一點卻是「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，被認為是政府帶頭霸凌民眾，超過6000名網友湧入洗版，怒斥「竟然有政府直接發文嘲笑國民」、「笑死，這是內政部水準」。

賴士葆今（7）日也在臉書照樣造句，稱「笑死，竟然動員一個部會打擊一個藝人！」並指出總統蔡英文曾說過「雖然我不同意你，但我誓死捍衛你說話的權利」，但如今看起來卻是「一旦我不同意你，我誓死調動國家機器來打壓你說話的權利！」