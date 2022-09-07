黃姓男子與陸籍王姓女子為夫妻，2人血型皆為O型血，王女產下第3胎不久後便把女兒帶回大陸，直到女兒13歲來台求學時，黃男才發現女兒為A型血，黃男認為是妻子外遇，於是提起親子訴訟，黃男驗完DNA，確認親子關係後才發現是當年醫院血型檢驗的瑕疵所致，向醫院求償55萬，但法官認為，黃男與王女早就離婚，明顯感情不睦，且黃男主張名譽權遭受侵害，認為社會只會譴責出軌那方，並沒有造成黃男的名譽受損，高雄地方法院判黃男敗訴，可上訴。

黃男與陸籍的王女於1997年結婚，2人皆為O型血型，原本育有的2女也為O型血，但在王女返回大陸工作後又懷上第3胎，並在2008年4月產下女兒，沒想到醫院的血型檢驗竟出包，導致第3胎女兒的血型為A型。

黃男和王女在2014年離婚，小女兒在2021年時返台讀書，黃男幫女兒辦身分證明文件，到醫院申請出生證明時，才發現女兒的血型是A型，黃男知道後覺得是王女出軌，才會有A型血的女兒，因此提起親子訴訟，並向法院聲請確認子女關係不存在。

審理親子訴訟時，黃男去驗DNA，DNA報告結果為小女兒的確和黃男為親子關係，黃男才發現王女並沒有出軌，小女兒確實為自己的親骨肉沒錯。

高雄地院審理時醫院辯稱，小女兒出生時第1次檢驗的確為A型血，但複驗後就驗出為O型血並改掉了，只是因為當年為紙本病歷，在醫院轉換為電子病歷時未修改血型，才會造成此次烏龍。

黃男認為都是醫院出的包才會害他浪費錢打官司，還誤會王女出軌，但法官審理時認為，黃男與王女在2014年就離婚了，明顯黃男跟王女的感情本來就不睦；而黃男認為自己名譽權遭受侵害，又浪費錢打親子訴訟，但法官認為社會上只會譴責出軌的一方，黃男的權益受損與醫院無關，難認有理由向醫院求償，因此判黃男敗訴，可上訴。