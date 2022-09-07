雖然全台人口走向少子化，也代表著現代父母對孩子的栽培更加用心，不少父母宛如「現代孟母」效法古代的孟母三遷，為了能讓小孩從國小、國中就能就讀理想中的學校，紛紛在明星學校的學區購入房產來獲得有戶籍限制的入學資格，像是雙北就有許多特色學區宅依然搶破頭，甚至大部份在3年內都有超過2成漲幅。21世紀不動產企劃研究室指出學區宅這麼夯，除了本身的學區利多，生活機能與交通便利也是關鍵。

大家買房首重生活與交通機能，不過對廣大家長來說，若不希望孩子輸在起跑點，買房會多考量到學區。什麼是學區宅？顧名思義指該房所在鄰里歸屬於明星學校範圍；以台北市為例，像是松山區的敦化國中+國小、介壽國中，中正區的中正國中，大安區的新生國小、金華國中，北投區的石牌國中…等，皆屬於知名的明星學區。

最近受到矚目的，還有新北市的雙語學區，相較於台北市房價更親民，加上生活機能與交通便利性都不錯，也受到許多家長青睞。例如三峽北大特區與林口新市鎮，共同點為市容街廓規劃整齊、擁有聯外交通的高速公路，近幾年生活機能逐漸到位，加上大樓物件選項多、且購屋門檻低，不但是首購、小資、新婚族購屋熱區，加上這裡有不錯的雙語學校，也成為不少父母心目中學區房首選。

最近才剛開學，三峽區的龍埔國小與北大國小便宣布「滿額」，證明三峽北大特區學齡人口逐年增加，在兼具生活機能與雙語學制學區的加持下，也帶動房價上漲，目前這兩間國小周邊房價漲幅皆超過2成。其中龍埔國小學區，今年周邊房價平均35.9萬元，3年內漲幅為28%，去年漲幅更是高達46%排名第一；至於北大國小學區，今年周邊房價平均為34.2萬元，3年來漲幅為22.7%，甚至許多15年內大樓已站穩4字頭，等將來三鶯線通車後，有望再帶來一波行情。

21世紀不動產企劃研究室表示，新北市林口區的麗林國小周邊區域也值得矚目，麗林國小位在林口新市鎮開發最早的區域，周邊生活機能成熟，加上位於三井Outlet與環球購物中心雙商圈範圍內，雙語學校師資陣容齊全，也是林口最熱門的滿額小學，去年周邊近4年中古屋也達到32%的帳幅。此外，新北市的中和光復國小也是熱門學區，鄰近捷運中原站，華中橋與光復大橋可通往台北市，交通便利性相當夠，生活機能也很完整，近幾年周邊房價也有明顯漲幅，近一年成交均價幾乎都落在5字頭，3年來漲幅高達25.3%。