國際鋅價上升，且新增11項廢棄物回收業務，事業廢棄物處理收費又調整，電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯（6581）自結1～8月稅前盈餘8.33億元，年成長198.36％，每股稅前盈餘7.48元。

鋼聯營運業務主要是銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入。

鋼聯指出，今年1～8月氧化鋅的出貨量有34,500噸，比去年同期增加7.89％。在量增、鋅價又漲，前八月的獲利因此有明顯的增加。

在處理費調整上，鋼聯指出，公司主要業務是收集、處理國內鋼鐵廠集塵灰業務，去年平均每噸處理費用在580元，由於國際焦炭價格漲幅高達一倍，反映成本劇烈變動，鋼聯今年第一季與各鋼廠合約陸續到期後，已順勢調漲集塵灰處理價格。

新的業務也帶來營收獲利的增加，鋼聯今年新增三大類11項廢棄物回收業務，包括不銹鋼集塵灰與棄置場所集塵灰來源、電鍍業含鋅脫水污泥、其他含鋅灰／渣資源廢棄物及產品、焚化廠低氯焚化飛灰、熱能資源廢棄物、SRF／ RDF衍生燃料等。

鋼聯8月合併營收2.18億元，已創同期新高。年成長69.29％。

除業務量增加帶動獲利成長，鋼聯指出，新增處理業務其中的一項SRF衍生燃料產品，對減少燃料成本有極大助益，對降低生產成本、提升營業毛利率及營益率有明顯作用。