教育部已規畫第二期高教深耕計畫，112年到116年共5年的總經費達990億元，比第一期838億元增加152億元。教育部表示，第二期將會提供大學國際招生、交流及攬才更多行政資源，並強化各校資安環境，及提供約15校多一點經費打國際盃。

教育部高教深耕計畫是大學經費的主要來源，第一期從107年到111年，總經費是838億元。第一期今年結束，教育部已規畫112年到116年第二期5年計畫，總經費達990億元，正等待行政院核定。

今年大學校院教務、校務經營主管聯席會議今天在南投暨南大學舉行，教育部高教司長朱俊彰表示，高教深耕計畫經費主要用在教學創新、弱勢照顧、產學連結及善盡社會責任等4方面。

二期高教深耕計畫跟一期有何不同？朱俊彰表示，我國大學過去在國際招生、交流及攬才等方面出現不少問題，例如把國際生招進來後，他們被仲介剝削或是打工被欺負，學校卻沒有給予太多協助，在社會引發軒然大波。

朱俊彰說，二期高教深耕計畫將有國際行政資源專章，協助大學在招國際生或是國際攬才時，可以有更好的行政支援體系，避免他們來到台灣後，出現問題卻求助無門。

此外，現在大學面臨重大的資安威脅，電腦系統若不安全，會影響到教學、研究。教育部說，二期高教深耕計畫也將協助各校強化資安環境，讓學校的研究及學習，不受資安影響而中斷。

朱俊彰指出，二期高教深耕計畫強調以學生為核心，強化他們的學習動機，評估成效後，再回頭來調整教學、研究。

他舉例，過去大學會說他們學校有多少學生修輔系、雙主修或跨領域課程，但這樣已不夠，教育部希望知道的是，這些跨域學習的學生，到底產生哪些改變，或是他們換跑道後進入職場的薪資是否有所差異，學校也要據此去調整教學及研究策略。

朱俊彰也表示，一期高教深耕計畫有15所學校得到比較充裕的經費在打國際盃，以跟世界其他國家的大學競爭，二期計畫仍會補助約15所大學去打國際盃。這些打國際盃的學校，必須在研究量能、論文表現、國際學生及老師數量等方面，達到一定標準。